Cum să reacționezi la manipulările copilului: ghid pentru părinți

Sexul în timpul sarcinii: Este sigur? Mituri, adevăruri și recomandări de la specialiști Sexul în timpul sarcinii: Este sigur? Mituri, realități și sfaturi utile Sexul este o parte naturală a vieții, iar în timpul sarcinii, multe cupluri se întreabă dacă este în continuare sigur. Conform American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), dacă sarcina decurge normal și nu există complicații, actul sexual este sigur în toate cele trei trimestre. Bebelușul este bine protejat de lichidul am...