Familiile din blocul de la Durlești, afectat de incendiu, vor primi ajutor

13:00

În perioada 16-17 mai 2025, la hotelul Teaneck Marriott din New York a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea culturismului - competiția internațională The New York Pro 2025, organizată de judecătorul-șef al IFBB Pro League, Steve Weinberger, informează Noi.md.Turneul a reunit elita culturismului din diferite țări, acoperind toate cele nouă divizii profesionale.Republ