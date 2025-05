Prognoza meteo pentru 18 mai

14:30

Unul dintre cele mai des vizitate și mai des fotografiate locuri din lume este Central Park din New York, SUA.Parcul are 150 de ani și oferă zilnic priveliști de neuitat: dimineaţa este locul ideal pentru jogging, iar după-amiaza este sufocat de turişti.{{813768}}"Acum, este o perioadă excelentă, pentru că avem cireşii înfloriţi, care sînt uimitori, şi magnoliile. Parcul este imens, are pa