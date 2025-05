Macron, la summitul de la Tirana: „R. Moldova este victima zilnică a ingerințelor ruse”

12:00

Am trăit s-o vedem și pe asta: Republica Moldova este acuzată de interferențe în politica internă a României. Adică, un stătuleț mic și vulnerabil de la marginea Europei are ditamai influență în cadrul unui stat membru al UE. Desigur că sursele acestor sperietori sunt forțele pro-ruse, iar acuzațiile sunt aduse în contextul alegerilor prezidențiale din...