Program nou de granturi elvețiene până în 2029

12:20

Nedumerire — aceasta era reacția multor persoane când le spuneam că am decis să fac jurnalism. Cineva m-a întrebat ironic: „Glumești?”. Am muțit. Nu, de ce aș fi glumit? De când jurnalismul nu are pașaport de trecere în țara profesiilor considerate, citez, „normale” și „serioase”? Cert e un lucru: dacă încă apar asemenea întrebări și […]