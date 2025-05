Indecența, interzisă la festivalul de la Canness! O actriță a fost nevoită să-și schimbe rochia

17:10

Incredibil, dar adevărat! Statisticile guvernamentale indică că această țară, în 2025 are de aproape cinci ori mai multe oi, decât oameni. Se întâmplă în Noua Zeelandă. Potrivit AP News, țara are o are o populaţie de 5,3 milioane de locuitori şi 23, 6 milioane de ovine. La fiecare neozeelandez revine 4-5 oi. În 1982, statisticile […]