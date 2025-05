Papa Leon al XIV-lea își începe pontificatul: Liturghia de întronizare și primele angajamente oficiale la Vatican

20:30

În perioada 15–18 mai 2025, muzeele din Republica Moldova se alătură instituțiilor culturale din întreaga lume în celebrarea Zilei Internaționale a Muzeelor și a Nopții Europene a Muzeelor, sub egida Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM). Evenimentele din acest an se desfășoară sub genericul „Muzeele modelează viitorul", reflectând deschiderea muzeelor către inovație, digitalizare și dialog cu […]