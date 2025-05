Beneficiile miraculoase ale sucului de sfeclă roșie

O găsești mai mereu la piață sau pe rafturile magazinelor, dar cu siguranță nu știai cît de multe beneficii are asupra sănătății. Iată care sînt beneficiile miraculoase ale sucului de sfeclă roșie.Sfecla are în compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic și antioxidanți. Sfecla roșie es

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md