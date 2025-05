Ungaria expulzează doi angajați ai ambasadei Ucrainei, acuzându-i de spionaj

Ungaria expulzează doi angajați ai ambasadei Ucrainei, acuzându-i de spionaj. Despre acest lucru a anunțat Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe, într-un mesaj video postat pe 9 mai, potrivit Novaia Gazeta Europe. „Astăzi am expulzat din Ungaria doi spioni care lucrau sub acoperire diplomatică la ambasada Ucrainei din Budapesta. Am înmânat decizia și nota corespunzătoare...

