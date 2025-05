Maia Sandu, de 9 mai: „Nu putem glorifica trecutul, în timp ce ignorăm crimele prezentului”

06:40

Benzina 95 este fără schimbări și are prețul de 22,31 de lei per litru. Motorina, de asemenea, este la același preț, 18,37 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Prețurile carburanților, fără schimbări pentru 7 mai