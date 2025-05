Food&Drinks Expo revine în 2025 cu o nouă ediție plină de savoare!

16:00

Astăzi, 2 mai 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc o sesiune de consultări cu părțile interesate, organizată în cadrul proiectului „Orașe și Regiuni pentru Toți (CRA4): Integrarea deplină a Refugiaților și Imigranților în Mediul Urban și Rural”. Activitatea a fost realizată de organizația People in Need Moldova, în parteneriat cu Districtul municipal... Read More →