Anchetă la Spitalul „Sfânta Treime” după ce un tânăr a fost răpus de cancer

10:10

Platforma Formare Culturală invită practicieni culturali, profesioniști din domeniul artei, cercetători, reprezentanți ai organizațiilor culturale și instituțiilor de patrimoniu din România și Republica Moldova să participe la prima masă rotundă virtuală din cadrul proiectului „Nordic Insights: Addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation”. Doritorii se pot înregistra până la data […] Articolul Participă la prima masă rotundă virtuală a proiectului „Nordic Insights”: monumente controversate în spațiul public apare prima dată în Realitatea.md.