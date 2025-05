Fosta rivală a lui Trump și-a făcut debutul în taină la Met Gala 2025

În vîrstă de 60 de ani, Kamala Harris a participat la Met Gala 2025.Membra Partidului Democrat nu a apărut pe covor, dar s-a fotografiat cu plăcere în culise cu copreședinții Met Gala A$AP Rocky - Pharrell Williams, Lewis Hamilton și Colman Domingo. Despre aceasta a anunțat The Hollywood Reporter. În semn de respect pentru codul vestimentar al serii, Tailored for You, în sprijinul expo

