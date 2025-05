Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 7 mai

18:00

De aproape un an, locuitorii străzilor Ostrovski și Calea Ieșilor din municipiul Bălți au devenit experți în parfumerie. O conductă de canalizare defectă inundă carosabilul, emanând un miros pestilențial și distrugând asfaltul. Oamenii spun că autoritățile reacționează cu indiferență. „De vara trecută mergem la toate autoritățile. Am apelat serviciul de canalizare, poliția, ecologia, am scris [...]