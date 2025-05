Zilele Libertății Presei în Moldova: Solidari pentru adevăr!

11:10

Un bărbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, în seara zilei de 1 mai, în timp ce traversa strada neregulamentar. În urma impactului, șoferul, un tânăr de 18… The post Bărbat accidentat mortal la Ialoveni. Șoferul a fost reținut appeared first on ipn.md.