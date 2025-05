Spania interzice înregistrarea nașterilor prin mamă surogat în străinătate

12:20

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a demarat procedura de desemnare a unui judecător la Curtea Constituțională. Bizlaw.md, transmite că candidatul la funcția de judecător la Curtea Constituțională trebuie să întrunească următoarele condiții: are reputaţie ireproşabilă; deține cetățenia Republicii Moldova; are domiciliu în țară; are pregătire juridică superioară; are înaltă competență profesională; are o vechime […] Articolul CSM a anunțat concurs pentru desemnarea unui judecător la Curtea Constituțională apare prima dată în SafeNews.