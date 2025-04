Radu Mudreac a cerut amînarea examinării proiectului de modificare a Codului electoral

11:30

Tensiunile dintre India şi Pakistan au escaladat şi mai mult după ce un înalt oficial pakistanez a susţinut, miercuri dimineaţă, că are ”informaţii credibile” că New Delhi va desfăşura o acţiune militară împotriva Islamabadului în decursul următoarelor două zile, potrivit digi24.ro.Afirmaţia vine după ce atît Statele Unite, cît şi China au îndemnat la reţinere.”Pakistanul are infor