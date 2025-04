Benzina și Motorina, mai scumpe. Tarifele pentru 26 – 29 aprilie

17:30

Liderul separatist al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, care a publicat sub pseudonim o carte cu caracter patriotic, intitulată „Destinul tanchistului", sa supus totuși legilor Republicii Moldova. Chiar și sub pseudonim, acesta a fost nevoit să–și înregistreze oficial lucrarea la Camera Națională a Cărții, respectând astfel legea Cu privirea la activitatea editorială. Informația a fost confirmată de Disinfo.md, care a consultat Bibliografia Națională a Moldovei. Cartea a fost publicată încă în 2021, însă publicul larg a aflat despre ea abia în aprilie 2023. Recent s-a dovedit că în spatele pseudonimului Ilia Sokolov se ascundea chiar liderul administrației [...]