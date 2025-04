Lista persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante

Lista persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante, după cum urmează: Nr. d/o Numele, prenumele Specialist principal al Direcției evidență contabilă 1 Galușca Svetlana 2 Revenco Alexandru Nr. d/o Numele, prenumele Șef Direcție, arhitect șef Direcția arhitectură și urbanism 1 Potlog Vasile Proba scrisă va avea loc Joi 24... Read More →

