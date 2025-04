Fals: Maia Sandu ar avea în garderobă haine de zeci de mii de euro

18:00

Secretarul general a apărării din SUA, Pete Hegseth, 44 de ani, este acuzat că a împărtășit informații sensibile despre operațiunile militare într-un grup privat de chat pe Signal. Conform The New York Times, citat de CNN și The Guardian, Hegseth a transmis detalii despre viitoarele lovituri americane din Yemen într-un grup care îi includea pe...