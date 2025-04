Taxiuri fără șofer în Dubai, experiment

10:00

Rețeaua rusească de dezinformare Matrioșka desfășoară pentru prima dată o campanie care vizează Republica Moldova. Publicația rusă The Insider precizează că boții o acuză pe președinta Maia Sandu de corupție… The post Moldova, dar și președinta Sandu, țintele rețelei rusești de dezinformare Matrioșka appeared first on ipn.md.