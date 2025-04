VIDEO De când are funcție în stat, ministra Justiției s-a lăsat de gospodărie: Voi cumpăra, nu reușesc să coc

12:10

Podcastul „Titania” a reaprins spiritele în online, după ce moderatoarea a discutat cu invitata sa, make-up artista și antreprenoarea Iuliana Sandu despre lansarea noului brand al influenceriței Tany Vander. View this post on Instagram A post shared by Cancan Moldova (@cancan_moldova) Iuliana Sandu a reacționat calm: „Pur și simplu ea este mai cunoscută, […] Articolul VIDEO Make-up artista Iuliana Sandu, despre Tany Vander: Nu mă interesează concurența locală, ci cea globală apare prima dată în CanCan.