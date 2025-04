HOROSCOP Racii devin mai încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:20

Soluții IT de optimizare a proceselor la nivel european, accesibile acum și companiilor din Republica Moldova · Work Evolution Summit 2025 – o conferință-eveniment dedicată viitorului muncii, deschisă liderilor moldoveni care își rezervă locul din timp Cel mai important trend care transformă piața muncii la nivel european – digitalizarea – ajunge mai aproape de Republica [...] Life in Codes deschide accesul organizațiilor din Republica Moldova la stilul de lucru european prin soluții IT de ultimă generație