Condamnăm aprobarea restricțiilor abuzive privind accesul presei în sediile instanțelor judecătorești și cerem CSM să anuleze neîntârziat reglementările

Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile cosemnatare, condamnă aprobarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unor reglementări abuzive privind accesul presei în sediile instanțelor judecătorești și cere anularea neîntârziată a acestora. La 8 aprilie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat un regulament-cadru privind accesul în sediile instanțelor judecătorești (a se vedea… The post Condamnăm aprobarea restricțiilor abuzive privind accesul presei în sediile instanțelor judecătorești și cerem CSM să anuleze neîntârziat reglementările first appeared on CJI.

