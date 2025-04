Franța: Închisorile din câteva orașe au fost ținta unor atacuri

15:50

Deși prevede investiții necesare în sectoare cheie Programul guvernamental Bugetul +PLUS ar putea expune economia și nu doar unor potențiale riscuri, consideră mai multe ONG-uri, care critică mai ales modul în care a fost promovată inițiativa. Printre riscurile identificate de experți se numără adâncirea deficitului bugetar, limitarea autonomiei locale și clientelism politic. Guvernul respinge criticile și spune că proiectul Buget +PLUS are drept scop sporirea investițiilor în domeniile cheie și nu este un buget electoral.