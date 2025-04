LIVE TEXT/ Rușii au atacat Hersonul. O persoană a decedat, trei au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1148

17:30

„Criticile că Bugetul +PLUS ar avea scopuri ascunse sunt nefondate”. Astfel comentează purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, reacțiile critice din partea societății civile în legătură cu proiectul Buget +PLUS. Reprezentantul Guvernului cheamă „toate părțile interesate să contribuie cu propuneri concrete de îmbunătățire” a proiectului. „Premierul a prezentat deja în Parlament Bugetul Plus —...