„CARAVANA UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” VA VIZITA ȘASE ORAȘE ALE ȚĂRII ÎN PERIOADA 15 MAI - 12 IUNIE

Infotag, 16 aprilie 2025 16:00

„CARAVANA UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” VA VIZITA ȘASE ORAȘE ALE ȚĂRII ÎN PERIOADA 15 MAI - 12 IUNIE

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