Leziunile bucale la copii: Cauze, tratamente și când e necesar să mergi la medic

10 greșeli de machiaj care te îmbătrânesc – evită-le pentru un look tineresc Machiajul poate fi un aliat de nădejde pentru un look tineresc, dar aplicarea incorectă a produselor sau utilizarea tehnicilor greșite poate duce la efectul opus. Descoperă cele mai comune 10 greșeli de machiaj care te pot face să arăți mai în vârstă și învață cum să le corectezi pentru a obține un look fabulos. Fondurile de ten grele se așează în riduri, evidențiază zonele uscate și reduc luminozitatea naturală a pieli...