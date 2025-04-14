PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI LETON SPERĂ CĂ FORȚELE PRO-EUROPENE VOR CÂȘTIGA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA

Infotag, 14 aprilie 2025 15:30

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI LETON SPERĂ CĂ FORȚELE PRO-EUROPENE VOR CÂȘTIGA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 15 minute
15:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI LETON SPERĂ CĂ FORȚELE PRO-EUROPENE VOR CÂȘTIGA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI LETON SPERĂ CĂ FORȚELE PRO-EUROPENE VOR CÂȘTIGA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA
Acum 4 ore
12:30
10 STAȚII DE POMPIERI DIN SATELE MOLDOVENEȘTI VOR FI RENOVATE CU FONDURI EUROPENE Infotag
10 STAȚII DE POMPIERI DIN SATELE MOLDOVENEȘTI VOR FI RENOVATE CU FONDURI EUROPENE
12:30
Bursele salută scutirea de taxe a produselor electronice Infotag
Bursele salută scutirea de taxe a produselor electronice
12:00
MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE CEI 3 800 DE ȘOFERI CARE AU ÎNCĂLCAT REGULILE DE CIRCULAȚIE ÎN WEEKEND AVEAU VITEZĂ EXCESIVĂ Infotag
MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE CEI 3 800 DE ȘOFERI CARE AU ÎNCĂLCAT REGULILE DE CIRCULAȚIE ÎN WEEKEND AVEAU VITEZĂ EXCESIVĂ
Acum 6 ore
11:00
Michał Mierzejewski, vicepreședinte PMI pentru Europa de Nord-Est: „Pentru noi este important să accelerăm creșterea economică a Moldovei și integrarea ei în UE” Infotag
Michał Mierzejewski, vicepreședinte PMI pentru Europa de Nord-Est: „Pentru noi este important să accelerăm creșterea economică a Moldovei și integrarea ei în UE”
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
​AMBASADA UCRAINEI CONSIDERĂ CĂ SPORTIVII RUȘI NU AU CE CĂUTA ÎN COMPETIȚII Infotag
​AMBASADA UCRAINEI CONSIDERĂ CĂ SPORTIVII RUȘI NU AU CE CĂUTA ÎN COMPETIȚII
13:00
Uniunea Europeană suspendă taxele pentru produsele din SUA Infotag
Uniunea Europeană suspendă taxele pentru produsele din SUA
13:00
FOSTUL AMBASADOR MOLDOVEAN ÎN RUSIA ȘI ȘOFERUL AMBASADEI, ACHITAȚI ÎN CAZUL CONTRABANDEI CU ANABOLIZANTE Infotag
FOSTUL AMBASADOR MOLDOVEAN ÎN RUSIA ȘI ȘOFERUL AMBASADEI, ACHITAȚI ÎN CAZUL CONTRABANDEI CU ANABOLIZANTE
10 aprilie 2025
16:00
DECIZIA PREȘEDINTELUI AMERICAN DE A ÎNGHEȚA MAJORAREA TAXELOR PENTRU 90 DE ZILE SE APLICĂ ȘI REPUBLICII MOLDOVA Infotag
DECIZIA PREȘEDINTELUI AMERICAN DE A ÎNGHEȚA MAJORAREA TAXELOR PENTRU 90 DE ZILE SE APLICĂ ȘI REPUBLICII MOLDOVA
16:00
REPREZENTANTUL TIRASPOLULUI SPUNE CĂ DEPUTATUL MOLDOVEAN ALEXANDER NESTEROVSCHI NU SE AFLĂ ÎN TRANSNISTRIA Infotag
REPREZENTANTUL TIRASPOLULUI SPUNE CĂ DEPUTATUL MOLDOVEAN ALEXANDER NESTEROVSCHI NU SE AFLĂ ÎN TRANSNISTRIA
16:00
BLOCUL DE OPOZIȚIE AL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR BOICOTEAZĂ SESIUNEA PARLAMENTARĂ ÎN SEMN DE PROTEST Infotag
BLOCUL DE OPOZIȚIE AL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR BOICOTEAZĂ SESIUNEA PARLAMENTARĂ ÎN SEMN DE PROTEST
16:00
SUBVENȚIILE ÎN AGRICULTURĂ VOR FI REGLEMENTATE DE O NOUĂ LEGE Infotag
SUBVENȚIILE ÎN AGRICULTURĂ VOR FI REGLEMENTATE DE O NOUĂ LEGE
13:30
​INFLAȚIA ÎN MOLDOVA A FOST DE 0,59% ÎN MARTIE, IAR INFLAȚIA ANUALĂ - 8,75% Infotag
​INFLAȚIA ÎN MOLDOVA A FOST DE 0,59% ÎN MARTIE, IAR INFLAȚIA ANUALĂ - 8,75%
13:30
CU SPRIJINUL GUVERNULUI JAPONEZ, FAO LANSEAZĂ UN NOU PROIECT PENTRU SUSȚINEREA FERMIERILOR MOLDOVENI Infotag
CU SPRIJINUL GUVERNULUI JAPONEZ, FAO LANSEAZĂ UN NOU PROIECT PENTRU SUSȚINEREA FERMIERILOR MOLDOVENI
13:30
KAZAHSTANUL VREA SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU MOLDOVA Infotag
KAZAHSTANUL VREA SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU MOLDOVA
13:30
MINISTRUL DE EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ÎȘI EXPRIMĂ ÎNCREDEREA CĂ PREZENȚA PUTERNICĂ A SUA. ÎN REPUBLICĂ VA FI MENȚINUTĂ Infotag
MINISTRUL DE EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ÎȘI EXPRIMĂ ÎNCREDEREA CĂ PREZENȚA PUTERNICĂ A SUA. ÎN REPUBLICĂ VA FI MENȚINUTĂ
11:00
Global Finance desemnează maib lider în inovație financiară în Europa Centrală și de Est, premiind dezvoltarea Bancassurance Infotag
Global Finance desemnează maib lider în inovație financiară în Europa Centrală și de Est, premiind dezvoltarea Bancassurance
9 aprilie 2025
16:00
REGIMUL DE URGENȚĂ ECONOMICĂ DIN TRANSNISTRIA, PRELUNGIT PÂNĂ LA 9 MAI Infotag
REGIMUL DE URGENȚĂ ECONOMICĂ DIN TRANSNISTRIA, PRELUNGIT PÂNĂ LA 9 MAI
16:00
INVESTITORUL VASILE TOFAN PROPUNE AUTORITĂȚILOR SĂ ELIMINE PERMISELE DE MUNCĂ ȘI DE ȘEDERE ÎN MOLDOVA PENTRU CETĂȚENII STATELOR UE Infotag
INVESTITORUL VASILE TOFAN PROPUNE AUTORITĂȚILOR SĂ ELIMINE PERMISELE DE MUNCĂ ȘI DE ȘEDERE ÎN MOLDOVA PENTRU CETĂȚENII STATELOR UE
16:00
COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU AGRICULTURĂ NU A SUSȚINUT MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI LUDMILA CATLABUGA Infotag
COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU AGRICULTURĂ NU A SUSȚINUT MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI LUDMILA CATLABUGA
13:30
China a depus o plângere la OMC în privința taxelor vamale impuse de SUA, urmând exemplul Canadei Infotag
China a depus o plângere la OMC în privința taxelor vamale impuse de SUA, urmând exemplul Canadei
13:30
​Paște fericit cu maib și Mastercard: cashback majorat pentru sărbători cu adevărat speciale Infotag
​Paște fericit cu maib și Mastercard: cashback majorat pentru sărbători cu adevărat speciale
13:00
​A NINS ÎN NORDUL MOLDOVEI Infotag
​A NINS ÎN NORDUL MOLDOVEI
13:00
PREȘEDINTA BNM ÎNMÂNEAZĂ CERTIFICATE ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI „ȘCOALA DE FINANȚE MODERNĂ” Infotag
PREȘEDINTA BNM ÎNMÂNEAZĂ CERTIFICATE ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI „ȘCOALA DE FINANȚE MODERNĂ”
12:30
15 superlativi maib și-au depășit limitele la maratonul WIZZ AIR din Cluj-Napoca Infotag
15 superlativi maib și-au depășit limitele la maratonul WIZZ AIR din Cluj-Napoca
8 aprilie 2025
15:00
​REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE S-AU MICȘORAT CU 83,32 MILIOANE DE EURO ÎN MARTIE Infotag
​REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE S-AU MICȘORAT CU 83,32 MILIOANE DE EURO ÎN MARTIE
13:30
GUVERNUL LANSEAZĂ DOUĂ NOI PROGRAME DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚILOR ÎN VALOARE TOTALĂ DE 600 DE MILIOANE DE LEI Infotag
GUVERNUL LANSEAZĂ DOUĂ NOI PROGRAME DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚILOR ÎN VALOARE TOTALĂ DE 600 DE MILIOANE DE LEI
12:30
„Din drag pentru tine, măr cu vitamine” – inițiativa prin care maib marchează Ziua Mondială a Sănătății Infotag
„Din drag pentru tine, măr cu vitamine” – inițiativa prin care maib marchează Ziua Mondială a Sănătății
7 aprilie 2025
16:30
INSTANȚA DIN HÎNCEȘTI A PRONUNȚAT 11 SENTINȚE PENTRU CONDUCERE ÎN STARE DE EBRIETATE ÎNTRE IANUARIE ȘI MARTIE Infotag
INSTANȚA DIN HÎNCEȘTI A PRONUNȚAT 11 SENTINȚE PENTRU CONDUCERE ÎN STARE DE EBRIETATE ÎNTRE IANUARIE ȘI MARTIE
16:30
PARLAMENTUL APROBĂ „BUGETUL PLUS” PROPUS DE GUVERN Infotag
PARLAMENTUL APROBĂ „BUGETUL PLUS” PROPUS DE GUVERN
13:00
​MICROBUZ MOLDOVENESC IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN ROMÂNIA: TREI MORȚI Infotag
​MICROBUZ MOLDOVENESC IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN ROMÂNIA: TREI MORȚI
13:00
​EXPOZIȚIE FOTO DEDICATĂ EVENIMENTELOR DIN 7 APRILIE 2009, DESCHISĂ ÎN PARLAMENT Infotag
​EXPOZIȚIE FOTO DEDICATĂ EVENIMENTELOR DIN 7 APRILIE 2009, DESCHISĂ ÎN PARLAMENT
13:00
ECONOMIA TRANSNISTREANĂ ARATĂ O SCĂDERE DE 5,4% ÎN 2024 Infotag
ECONOMIA TRANSNISTREANĂ ARATĂ O SCĂDERE DE 5,4% ÎN 2024
13:00
ÎN PRIMELE TREI LUNI ALE ANULUI 2025, IMPORTURILE DE CARNE DE PORC ÎN MOLDOVA AU DEPĂȘIT 60% DIN VOLUMUL ANULUI 2024 Infotag
ÎN PRIMELE TREI LUNI ALE ANULUI 2025, IMPORTURILE DE CARNE DE PORC ÎN MOLDOVA AU DEPĂȘIT 60% DIN VOLUMUL ANULUI 2024
13:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU DESPRE EVENIMENTELE DIN 2009: LIBERTATEA NU VINE DE LA SINE, EA TREBUIE APĂRATĂ Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU DESPRE EVENIMENTELE DIN 2009: LIBERTATEA NU VINE DE LA SINE, EA TREBUIE APĂRATĂ
12:00
​Noi negocieri ruso-americane, anunță emisarul economic al Kremlinului Infotag
​Noi negocieri ruso-americane, anunță emisarul economic al Kremlinului
4 aprilie 2025
17:00
INVESTIȚIILE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI ÎN CADRUL PROGRAMULUI 373 AU AJUNS LA 4 MILIARDE DE LEI Infotag
INVESTIȚIILE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI ÎN CADRUL PROGRAMULUI 373 AU AJUNS LA 4 MILIARDE DE LEI
17:00
MINISTERUL RUS DE EXTERNE DECLARĂ PERSONA NON GRATA TREI ANGAJAȚI AI AMBASADEI MOLDOVEI LA MOSCOVA PE PRINCIPII DE RECIPROCITATE Infotag
MINISTERUL RUS DE EXTERNE DECLARĂ PERSONA NON GRATA TREI ANGAJAȚI AI AMBASADEI MOLDOVEI LA MOSCOVA PE PRINCIPII DE RECIPROCITATE
17:00
PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT PAS A EXCLUS-O DIN RÂNDURILE SALE PE DEPUTATUL OLESEA STAMATE Infotag
PARTIDUL DE GUVERNĂMÂNT PAS A EXCLUS-O DIN RÂNDURILE SALE PE DEPUTATUL OLESEA STAMATE
13:00
​ALEXANDRU SINIGUR, RECENT ELIBERAT DIN ÎNCHISOARE, ESTE REȚINUT DIN NOU DE POLIȚIE Infotag
​ALEXANDRU SINIGUR, RECENT ELIBERAT DIN ÎNCHISOARE, ESTE REȚINUT DIN NOU DE POLIȚIE
13:00
​AMBASADORUL JAPONIEI S-A ÎNTÂLNIT CU NOUL AMBASADOR AL UCRAINEI ÎN MOLDOVA Infotag
​AMBASADORUL JAPONIEI S-A ÎNTÂLNIT CU NOUL AMBASADOR AL UCRAINEI ÎN MOLDOVA
12:30
​Terminale POS de la OTP Bank pentru o afacere eficientă și sigură Infotag
​Terminale POS de la OTP Bank pentru o afacere eficientă și sigură
12:00
NATO/ Miniștrii de externe continuă discuțiile consacrate sporirii capacității de apărare a Alianței Infotag
NATO/ Miniștrii de externe continuă discuțiile consacrate sporirii capacității de apărare a Alianței
3 aprilie 2025
15:30
CAUZA PENALĂ ÎMPOTRIVA A TREI PERSOANE PENTRU „PREGĂTIREA REVOLTELOR ÎN MASĂ” A FOST ÎNAINTATĂ INSTANȚEI DE JUDECATĂ Infotag
CAUZA PENALĂ ÎMPOTRIVA A TREI PERSOANE PENTRU „PREGĂTIREA REVOLTELOR ÎN MASĂ” A FOST ÎNAINTATĂ INSTANȚEI DE JUDECATĂ
15:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DECLARAT CĂ ESTE ÎN CURS O ANCHETĂ PRIVIND AMNISTIEREA LUI ALEXANDRU SINIGUR, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DECLARAT CĂ ESTE ÎN CURS O ANCHETĂ PRIVIND AMNISTIEREA LUI ALEXANDRU SINIGUR, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PE VIAȚĂ
15:30
​PACHETUL BUGETAR +PLUS A DEVENIT POSIBIL DATORITĂ SPRIJINULUI ACORDAT DE UE Infotag
​PACHETUL BUGETAR +PLUS A DEVENIT POSIBIL DATORITĂ SPRIJINULUI ACORDAT DE UE
12:30
SUEDIA ȘI MAREA BRITANIE AU SPRIJINIT ȘAPTE ANTREPRENORI DE PE MALUL STÂNG AL RÂULUI NISTRU ÎN PROMOVAREA AFACERILOR EFICIENTE ENERGETIC Infotag
SUEDIA ȘI MAREA BRITANIE AU SPRIJINIT ȘAPTE ANTREPRENORI DE PE MALUL STÂNG AL RÂULUI NISTRU ÎN PROMOVAREA AFACERILOR EFICIENTE ENERGETIC
12:30
VLADIMIR VORONIN A RECOMANDAT SIS SĂ VERIFICE MOARTEA A 250.000 DE PORCI” Infotag
VLADIMIR VORONIN A RECOMANDAT SIS SĂ VERIFICE MOARTEA A 250.000 DE PORCI”
12:30
​SUA IMPUN TAXE DE 31% LA IMPORTURILE DE BUNURI DIN MOLDOVA Infotag
​SUA IMPUN TAXE DE 31% LA IMPORTURILE DE BUNURI DIN MOLDOVA
12:30
GUVERNUL VA ALOCA ÎNCĂ 8 MLRD. LEI PENTRU INVESTIȚII ȘI SUPORT SOCIAL ÎN DETRIMENTUL ASISTENȚEI UE Infotag
GUVERNUL VA ALOCA ÎNCĂ 8 MLRD. LEI PENTRU INVESTIȚII ȘI SUPORT SOCIAL ÎN DETRIMENTUL ASISTENȚEI UE
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.