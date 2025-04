Ateneul Național din Iași, partener într-un proiect european cu Republica Moldova. Se vizează organizarea unui festival de film la Iași și Chișinău

Ateneul Național din Iași este partener în derularea unui proiect european, numit „The reintegration of public cinemas into the cultural life of Iași and Chișinău”. Acest proiect prevede consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

