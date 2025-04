Ziua Internațională a Romilor marcată la Bălți printr-o sesiune de informare dedicată incluziunii

18:10

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a oferit un comentariu în legătură cu decizia instanței, prin care a fost respinsă solicitarea de suspendare a mandatului său. „Eu am avut argumente, spre deosebire de cei care mi-au cerut această pedeapsă. Argumente în primul rând în fața bălțenilor, pentru că am ieșit în apărarea nu doar a orașului,... Read More →