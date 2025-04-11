AMBASADA UCRAINEI CONSIDERĂ CĂ SPORTIVII RUȘI NU AU CE CĂUTA ÎN COMPETIȚII
Infotag, 11 aprilie 2025 16:00
AMBASADA UCRAINEI CONSIDERĂ CĂ SPORTIVII RUȘI NU AU CE CĂUTA ÎN COMPETIȚII
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