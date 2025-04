Maxim Vovc versus Ștefan Preida: Să ne cunoaștem mai bine / VIDEO

17:00

La Chișinău, pe 15 și 16 aprilie, va avea loc cel de-al cincilea Forum Național de Guvernanță a Internetului (Moldova Internet Governance Forum – MIGF 2025). Pe fondul schimbărilor tehnologice accelerate și al provocărilor globale în creștere, forumul va deveni o platformă pentru dialog între principalii actori ai agendei digitale și partenerii internaționali. Organizatorii invită pe toți cei interesați să se alăture discuțiilor despre problemele actuale ale guvernanței digitale. Evenimentul va avea loc în format hibrid – participarea este posibilă atât offline la Chișinău, cât și online. Informații despre speakeri, agenda și formularul de înregistrare sunt disponibile pe site-ul oficial www.igf.md. Programul MIGF 2025 acoperă direcții-cheie precum încrederea digitală și dezvoltarea durabilă, cooperarea digitală, un mediu informațional online sigur, inovații durabile și responsabile, acces universal și drepturi digitale. Agenda include, de asemenea, o discuție despre rolul tehnologiilor digitale în contextul instabilității geopolitice și al amenințărilor complexe, inclusiv securitatea cibernetică și protecția drepturilor utilizatorilor în spațiul digital. Raportul principal, prezentat de vicepreședintele Corporației ICANN, Veni Markovski, va fi dedicat unei analize a noilor inițiative internaționale privind guvernanța digitală și cooperarea multilaterală. În centrul atenției se află Pactul Digital Global (Global Digital Compact), adoptat la Summitul Viitorului ONU din septembrie 2024 la New York. Speakerul va explica de ce este important ca țările și regiunile să participe la formarea politicii digitale globale și cum aceasta poate influența dezvoltarea ecosistemului digital național. „Deși tehnologiile moderne deschid oportunități largi pentru rezolvarea celor mai stringente probleme, ele prezintă și riscuri serioase – de la creșterea dezinformării și a conținutului dăunător până la adâncirea inegalității digitale. Generația tânără, care depinde mai mult ca oricând de platformele digitale pentru informare și interacțiune socială, este deosebit de vulnerabilă”, spune președintele Asociației „Comunitatea Internet”, coordonatorul MIGF, Alexei Marciuc. Potrivit acestuia, sarcina forumului este de a discuta măsuri de reducere a acestor riscuri și de a propune idei și recomandări practice care pot influența elaborarea politicilor digitale în următorii ani. Forumul de Guvernanță a Internetului este o platformă ONU pentru a discuta probleme cheie ale politicii digitale. IGF funcționează pe baza unui model de dialog multilateral și ajută la formarea abordărilor privind reglementarea digitală la nivel național și global. În Moldova, forumul este organizat de Asociația „Comunitatea Internet” cu participarea partenerilor naționali și internaționali. În mod tradițional, evenimentul are loc cu sprijinul UN IGF, Internet Society, ICANN, RIPE NCC și SEEDIG. În 2025, la numărul de parteneri s-au alăturat actori globali precum TikTok, SecDev Foundation, Article 19 și Access Now. La nivel local, forumul este susținut de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Un eveniment separat în cadrul MIGF 2025 va fi Universal Acceptance Day (UA Day), care se va desfășura pentru prima dată în Moldova pe 16 aprilie. Evenimentul este organizat cu sprijinul ICANN și UNESCO și este dedicat multilingvismului, accesului la conținut digital și utilizării domeniilor naționale de nivel superior. UA Day face parte dintr-o inițiativă globală menită să asigure recunoașterea corectă a adreselor și domeniilor în orice limbă și alfabet. În cadrul UA Day va avea loc un training practic sub îndrumarea experților tehnici. Participanții vor învăța cum să dezvolte aplicații și sisteme digitale compatibile cu principiile acceptării universale. Participarea este posibilă fizic sau online – înregistrarea este disponibilă pe site-ul forumului. Organizatorii invită reprezentanți ai comunității tehnice, studenți IT și toți cei interesați de dezvoltarea mediului digital. La finalul trainingului, participanții vor primi certificate. apare prima dată în Observatorul de Nord.