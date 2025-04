Vlad Musteață: Piața imobiliară din Moldova, între stabilizare și noi investiții

16:20

În legătură cu postarea consilierului municipal PAS, Ion Melnic, Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că nu are nicio atribuție privind evacuarea deșeurilor din localitatea Durlești. ,,Această localitate are propriul operator responsabil de gestionarea deșeurilor, iar operatorul municipal de salubrizare nu are nicio legătură directă sau indirectă cu situația prezentată de consilierul partidului de guvernare.” se menționează … Articolul Consilierul PAS, Ion Melnic, prins cu minciuna. Î.M. Regia „Autosalubritate” îndemnă consilierii municipali să se documenteze corect înainte de a lansa acuzații nefondate apare prima dată în Punctul pe i.