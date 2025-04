Eveniment de omagiere a regretatului scriitor Vlad Pohilă, găzduit de Biblioteca „B.P. Hasdeu” din capitală

18:20

Numărul elevilor ar putea scădea cu cel puțin 30 la sută, în următorii ani. Cea mai alarmantă situație este în școlile din mediul rural, unde numărul elevilor scade de la an la an, a atenționat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Valentina Olaru, la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova. Aproape fiecare a doua instituție de învățământ din țară are clase de până la 15 elevi. Numărul mic de elevi justifică doar parțial eventuala închidere a unor instituții, fiecare caz urmând să fie analizat separat spun experții.