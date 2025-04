Igor Dodon a participat la ședința staff-ului regional din Găgăuzia

16:20

Peste 180 de elevi și 35 de antrenori au participat la prima ediție a campionatului național FIRST Tech Challenge (FTC) Moldova 2025, care a avut loc pe 5-6 aprilie 2025 la Chișinău. Competiția a reunit 24 echipe, care au concurat pentru titlurile competiției și pentru oportunitatea de a reprezenta Republica Moldova la competițiile internaționale.