Bancnotele care dispar din circulație. Nu vor mai fi disponibile din aprilie. Anunț pentru toți românii

"SĂNĂTATE PENTRU TOȚI" – cu acest generic marcăm in acest an, pe data de 7 aprilie ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII. Este o ocazie cu care fiecare comunitate își îndreaptă atenția către beneficiile unei stări mai bune de sănătate. În acest an, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) îș sărbătorește cu această ocazie și cea de-a […]