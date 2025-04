Microbuz din Moldova, implicat într-un tragic accident în România: Precizările MAE

14:40

Bugetul +Plus a fost votat în prima lectură, fără niciun vot împotrivă, de Parlamentul Republicii Moldova. Într-o postare pe o rețea de socializare, premierul Dorin Recean le-a mulțit deputaților pentru susținere. „Este un semn clar că Moldova poate construi un viitor mai bun, inclusiv datorită sprijinului primit de la prietenii noștri europeni. Bugetul +Plus înseamnă […]