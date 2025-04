La Bălți tinerii au libertatea de a decide! Primăria a anunțat câștigătorii Programului de granturi pentru tineret în 2025

16:40

Guvernul Republicii Moldova va aloca două miliarde de lei pentru reparația și reabilitarea drumurilor, parte a rectificării bugetului de stat pentru anul curent, cunoscută sub numele de Bugetul +PLUS. Acesta face parte dintr-o rectificare de 8 miliarde de lei, care a fost aprobată datorită sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană și statele membre ale UE. […] Articolul Investiții de 2 miliarde de lei pentru drumuri în cadrul Bugetului +PLUS apare prima dată în DemocracyMD.