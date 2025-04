Rămas bun în loc de bine ați venit… Numărul mic de elevi este motivul lichidării Gimnaziului din Dolna

14:40

Liuba Arapu are 68 de ani și este pensionară după ce zeci de ani a lucrat în calitate de contabilă. Astăzi, ea are nevoie de ajutor medical pentru diferite probleme cardiovasculare. „Îmi fac programare o dată la trei luni la medicul de familie ca să primesc medicamentele compensate, pentru că am probleme cu hipertensiunea arterială", […] Medicamentele compensate pentru bolile cardiovasculare – o salvare pentru sute de mii de persoane