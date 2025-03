Evghenia Guțul, plasată în arest preventiv pentru 20 de zile

18:10

Amendamentul care presupunea instituirea răspunderii contravenționale pentru „dezinformarea online" a fost retras din Parlamentul Republicii Moldova, scrie Mediacritica. „Acum având în vedere și reacția publică și acele îngrijorări care au fost expuse în public, eu am retras acest amendament", a comunicat deputatul Partidului de guvernare Acţiune şi Solidaritate (PAS) Igor Chiriac, cel care a înregistrat amendamentul, […]