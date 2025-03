Vinurile de casă din în centrul atenției la „Polobocul de Aur”

13:50

În cadrul emisiunii Pământul vorbește, expertul în agricultură și primul președinte al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM), Vasile Mîrzenco, a subliniat importanța fermelor de familie pentru dezvoltarea sectorului agricol. El a evidențiat că, deși acestea joacă un rol esențial în stabilitatea economică a țării, ele nu sunt încă suficient de dezvoltate.