Armata ucraineană urmează să fie restructurată radical

Ucraina a lovit luni instalații energetice din sudul Rusiei cu zeci de drone, provocând incendii la o rafinărie de petrol și la o uzină de prelucrare a gazelor importante și perturbând zborurile de la Volga la Munții Caucaz, au declarat oficiali ruși și ucraineni, potrivit Reuters, citat de Radio Moldova. Another week begins with fire for [...]