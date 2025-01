Sistem de alimentare cu apă, modernizat într-o localitate din raionul Hîncești

12:30

Cîntăreața și actrița britanică Marianne Faithfull a murit la vîrsta de 78 de ani. Informația a fost transmisă de reprezentanții ei, scrie The Guardian.Cîntăreața a decedat la locuința sa din Londra, înconjurată de familie.{{792307}}Faithfull și-a început cariera în anii 1960 și a continuat să cînte timp de șase decenii. Single-ul ei de debut As Tears Go By, scris de Mick Jagger și Keith R