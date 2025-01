Peskov, după ce Trump a amenințat cu noi sancțiuni: Nu observăm elemente noi

09:10

Moldoveanca Tatiana Puiu a fost aleasă miercuri, 22 ianuarie 2025, în calitate de vicepreședintă a Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR) al Consiliului Europei, pe un termen de 2 ani.