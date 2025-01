VIDEO  „Școala este ca la mine acasă”. Gimnaziul „Iurie Boghiu” are cheltuieli zero pentru energie electrică

18:10

Peste 10.000 de milionari au plecat din Marea Britanie în ultimul an, arată o analiză a firmei de consultanţă New World Wealth (NWW) publicată în cotidianul The Times, transmite DPA. Taxele, creşterea dominaţiei SUA şi Asia în sectorul hi-tech global, diminuarea importanţei bursei de valori de la Londra precum şi deteriorarea sistemului medical se numără [...] Articolul Ţara din care zece mii de milionari au fugit în 2024. Numărul s-a dublat de la un an la altul apare prima dată în NordNews.