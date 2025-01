Biden transportă documente clasificate de la Casa Albă

11:30

Administrația Căilor ferate anunta că pretul biletelor pentru trenul Chișinău–Ungheni se va dubla si va fi de 54 de lei.Această decizie a fost luată in urma problemelor financiare grave ale instituției, care are datorii de peste 160 de milioane de lei și întîrzieri la plata salariilor, transmite TVR.{{791759}}Cu toate că trenul de pe ruta Chisinau Ungheni are des defectiuni și condițiile d