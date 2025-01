Zece țări UE, inclusiv România, cer interzicerea gazului rusesc

05:40

Benzina 95 se scumpește cu 0,22 de lei. Costul carburantului este de 24,12 lei per litru. Motorina se majorează cu 0,20 de lei. Prețul maxim de comercializare a produsului petrolier este de 20,88 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de [...]