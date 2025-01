FOTO 18+ Sânii unei tinere au crescut de patru ori în dimensiuni, după ce s-a vaccinat împotriva Covid 19

10:20

Cristina Scarlat a avut parte de un început de an cu adevărat memorabil. Interpreta a fost cerută în căsătorie chiar de Revelion, în Piața Marii Adunări Naționale, sub privirile a mii de spectatori care sărbătoreau trecerea în 2025. Momentul a fost filmat de fiica sa, Sofia.