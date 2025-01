„Zimbru” a semnat cu cel mai bun legionar al campionatului din Tadjikistan

10:30

Cu greu și durere am trecut prin anul 2024. Da, acesta într-adevăr a fost un an complicat. Războaie, alegeri, revolte sociale, provocări economice, tentative de asasinat, atacuri teroriste. Nu putem să le menționăm pe toate, dar despre multe lucruri nici nu am vrea să ne amintim. Într-un cuvînt - an bisect. Democrație devalorizată{{782255}}În primul rînd, anul trecut a arătat următoare